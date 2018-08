Auf Nationalspieler Olivier Thill wartet eine große Herausforderung. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt nach Russland.

Olivier Thills Wechsel nach Ufa ist perfekt

Joe TURMES Auf Nationalspieler Olivier Thill wartet eine große Herausforderung. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt nach Russland.

Der Wechsel von Olivier Thill zum russischen Verein FC Ufa ist perfekt. Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler hatte mit dem FC Progrès in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League gegen den FC Ufa die Klingen gekreuzt und dabei trotz des Ausscheidens auf sich aufmerksam gemacht.



Am Donnerstag kämpft Ufa im Heimspiel gegen die Glasgow Rangers um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Das Hinspiel in den Play-offs wurde mit 0:1 verloren.