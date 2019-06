Nationalspieler Olivier Thill spielt mit Ufa auch in der kommenden Saison im russischen Oberhaus. Die Mannschaft des Luxemburgers setzte sich in der Relegation durch.

Olivier Thill schafft mit Ufa den Klassenerhalt

Bob HEMMEN Nationalspieler Olivier Thill spielt mit Ufa auch in der kommenden Saison im russischen Oberhaus. Die Mannschaft des Luxemburgers setzte sich in der Relegation durch.

FK Ufa bleibt in der ersten russischen Liga. Nachdem sich das Team des Luxemburgers Olivier Thill im Relegationshinspiel gegen Tom Tomsk am Donnerstag mit 2:0 durchgesetzt hatte, schaffte Ufa trotz der 0:1-Rückspielniederlage am Sonntag den Klassenerhalt.



FLF-Auswahl sucht gegen Madagaskar den Feinschliff Zur Vorbereitung auf die beiden EM-Qualifikationsspiele in Litauen und der Ukraine trifft die Luxemburger Nationalelf im Fußball am Sonntag auf Madagaskar.

Anders als im ersten Duell stand der Nationalspieler im zweiten Duell in der Startelf, er wurde allerdings schon zur Halbzeit ausgewechselt. Ohne den Offensivakteur gelang es Ufa, keinen weiteren Gegentreffer zu kassieren, und sich somit das Ticket für die nächste Saison im Oberhaus zu sichern.