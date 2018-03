Olivier Thill: "Bin ein bisschen stolz auf mich"

Mit dem FC Progrès steht Fußballer Olivier Thill an der Tabellenspitze der BGL Ligue. Im Interview warnt er vor vorzeitiger Euphorie, da nun zwei wichtige Spiele anstehen. Zudem will er sich zurück ins Nationalteam kämpfen.

Olivier Thill musste hart an sich arbeiten, um zu dem Fußballer zu werden, der er jetzt ist. Im Interview spricht er über das Titelrennen mit dem FC Progrès und den Nachteil, den er gegenüber seiner beiden Brüder hat.

Interview: Andre Wimmer

Für ihn ging es in den vergangenen Jahren stetig bergauf. Olivier Thill wurde Stammspieler bei Progrès Niederkorn, jubelte in der Europa League und schaffte den Sprung in die Nationalmannschaft. Jetzt haben der 21-Jährige und seine Clubkollegen sogar Chancen auf den Meistertitel.



Doch der Mittelfeldspieler musste auch hart an sich arbeiten ...