Olivier schwimmt Landesrekord

FLNS-Athletin Monique Olivier hat bei den schottischen Meisterschaften eine neue nationale Bestmarke über 200 m Kraul aufgestellt.

(LC) - Monique Olivier ist am Wochenende bei den schottischen Kurzbahn-Meisterschaften gestartet. Da sie im Moment Examina ablegen muss, kann sie an der am Dienstag beginnenden Kurzbahn-WM nicht teilnehmen und startete deswegen bei den Schottischen Meisterschaften in Edinburgh, wo sie im Moment trainiert und studiert.

Die Luxemburgerin war dabei über 200 m und 400 m Freistil im Einsatz. Am Samstag erreichte sie als Fünfte souverän das Finale über die 400 m Freistil. Im Endlauf zeigte die 20-Jährige eine starke Leistung und schwamm bis auf eine halbe Sekunde an ihren Landesrekord heran. Es war in 4'12''46 ihre schnellste Zeit auf dieser Strecke seit 2014. Das sollte reichen um den dritten Platz zu erringen und damit Bronze zu gewinnen.

Auf den 200 m Freistil überzeugte die Sportstudentin dann noch mehr. In 1'58''46 schwamm sie einen neuen Luxemburger Landesrekord. Sie war um 71 Hundertstel-Sekunden schneller als bei den Britischen Universitätsmeisterschaften Mitte November. Mit dieser Zeit verpasste sie eine erneute Medaille nur knapp und belegte hinter Kathryn Greenslade den vierten Platz.