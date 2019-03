Beim Edinburgh International Swim Meet stellte Monique Olivier einen neuen Landesrekord über 200 m Schmetterling auf.

Olivier mit neuem Landesrekord

Kevin ZENDER Beim Edinburgh International Swim Meet stellte Monique Olivier einen neuen Landesrekord über 200 m Schmetterling auf.

Monique Olivier startete am Wochenende beim Edinburgh International Swim Meet und wusste über 200 m Schmetterling mit einem neuen Landesrekord zu überzeugen. Die 20-jährige Studentin der University of Edinburgh benötigte 2'18''07 im A-Finale und verbesserte ihre eigene Bestmarke aus dem Jahr 2015 somit um elf Hundertstel. In der Serie war Olivier nach 2'20''49 gestoppt worden. Zudem sprang sie noch über 100 m Freistil (58''45) und 200 m Freistil (2'04''09) ins 50-m-Becken.