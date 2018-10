Oktoberfeststimmung bei der Players' Night

Bei der Players' Night beim Tennisturnier in Kockelscheuer herrschte trotz des Wahlsonntags großer Andrang. Die schönsten Bilder.

Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um in lockerer Atmosphäre ein bisschen über Tennis zu fachsimpeln und gutes Essen zu genießen: die Players' Night in Kockelscheuer. Am Sonntagabend war es wieder soweit, die Tische waren trotz des Wahlsonntags alle besetzt. Der Abend stand unter dem Motto Oktoberfest und so waren jede Menge Dirndl und Lederhosen zu sehen. Moderiert wurde der Abend von Frauke Ludowig.



Die Luxemburgerin Mandy Minella hatte allen Grund zur Freude: Sie wurde mit dem Jana-Novotna-Award für ihre starken Leistungen im Frauentennis ausgezeichnet ...