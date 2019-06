Ohne nachzudenken: Robert Mann

Badmintonspieler Robert Mann ist ab Dienstag in Minsk im Einsatz. Vor seinem ersten Duell verrät der 34-Jährige, wie schwer die Luxemburger Fahne ist und was er macht, wenn er nicht einschlafen kann.

Badmintonspieler Robert Mann ist bei den Europaspielen in Minsk gefordert. Vor seiner ersten Partie am Dienstag nahm sich der 34-Jährige jedoch etwas Zeit, um etwas andere Fragen zu beantworten. Im Videointerview spricht Mann über sein Lieblingsgetränk und er erzählt, was ihn wach hält.

Außerdem verrät Mann, welchen Sport er sich nicht ansehen kann.