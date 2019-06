Ohne nachzudenken: Michel Erpelding

Für Michel Erpelding sind die Europaspiele bereits vorbei. Doch der Boxer war sich nicht zu schade, um einige ganz spezielle Fragen zu beantworten.

Boxer Michel Erpelding ist bei den Europaspielen in Minsk in der ersten Runde ausgeschieden. Der 24-Jährige bleibt aber bis zum Schluss in Weißrusslands Hauptstadt, um die anderen Luxemburger zu unterstützen.



Nun nahm er sich etwas Zeit und beantwortete einige Fragen. Erpelding erzählt, welchen Boxer er sich gerne anschaut und mit wem er einen Tag verbringen möchte.