(jot) - Nach langem Hin und Her ist nun alles klar: Progrès Niederkorn wird sein Heimspiel in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League am Dienstag, den 4. Juli, im Stade Josy Barthel gegen den schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers austragen. Der Anstoß erfolgt um 19.45 Uhr. Der Rasen des hauptstädtischen Stadions wird ab dem 5. Juli erneuert, deshalb geht das Spiel bereits dienstags über die Bühne.



Die schottischen Fans werden mindestens 3 557 der 8 000 zur Verfügung stehenden Karten erhalten. Der Vorverkauf für die Progrès-Fans geht an drei Orten über die Bühne. Ab kommenden Dienstag 10 Uhr können Tickets im Stade Jos Haupert in Niederkorn, im Restaurant Lo Stadio (58, rue de l'Eglise in Differdingen) und im Restaurant Big Beer Company (12, Rives de Clausen in der Hauptstadt) erworben werden.



Das Hinspiel geht am Donnerstag, den 29. Juni, über die Bühne. Der Anstoß im Ibrox-Park erfolgt um 20.45 Uhr Luxemburger Zeit.