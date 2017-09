(jot) - Carlo Ancelotti ist nicht mehr länger Trainer des FC Bayern. Ancelotti hatte in seiner Premierensaison beim FC Bayern den Meistertitel geholt. In dieser Saison läuft es bislang noch nicht rund.



Negativer Höhepunkt war die 0:3-Niederlage am Mittwoch in der Champions League bei Paris SG.



"Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben Hasan Salihamidzic (Sportdirektor, Anm. der Red.) und ich Carlo am Donnerstag in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und ihm unsere Entscheidung mitgeteilt", so Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München

Assistenztrainer Willy Sagnol wird die Mannschaft interimistisch am Sonntag im Auswärtsspiel bei Hertha BSC betreuen.