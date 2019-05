Offen für neue Ideen

Best-of-Three, Best-of-Five, weniger oder mehr Teams: Akteure aus der Luxemburger Handballszene diskutieren über die nationale Meisterschaft.

Der HB Esch machte seinen Meistertitel drei Spieltage vor Saisonende perfekt. Diese frühzeitige Entscheidung veranlasste Jeff Paulus, ehemaliger Nationalspieler, zu einem Facebook-Post, in dem er eine Diskussion um den Modus anregte. Paulus, der in Diekirch, Esch, Bascharage und Düdelingen spielte, stellt die Frage, ob bei einer Best-of-three- oder Best-of-five-Serie mehr Zuschauer in die Hallen kommen würden.



Das „Luxemburger Wort“ hat sich über eine Modusänderung mit Akteuren aus der Luxemburger Handballszene unterhalten ...