Österreich zu stark für FLF-Auswahl

Joe TURMES Luxemburg musste sich in einem Test-Länderspiel im Stade Josy Barthel mit 0:3 gegen Österreich geschlagen geben.

Die Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft hat in einem Test-Länderspiel gegen Österreich mit 0:3 verloren. 100 Zuschauer durften der Begegnung in Corona-Zeiten im Stade Josy Barthel beiwohnen.

In der ersten Halbzeit ereignete sich wenig Nennenswertes. Vincent Thill schoss nach einer guten Kombination über Muratovic und Deville aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Österreich wurde ein Tor wegen einer Arbeitsstellung aberkannt.

Spieler aus der zweiten Reihe bekommen Chance

Zu Beginn der zweiten Halbzeit köpfte das eingewechselte FLF -Nachwuchstalent Korac nach einer Ecke nur knapp übers Tor. In der 61.' machte es Trauner auf der Gegenseite besser, indem er nach einem Eckball zum Führungstreffer der Gäste einköpfte. Der eingewechselte Grgic sorgte in der 83.' für die definitive Entscheidung. In der Nachspielzeit erhöhte Wiesinger sogar noch 3:0 (90. + 3.').

Nationaltrainer Luc Holtz nutzte die Begegnung, um vor den wichtigen Nations-League-Spielen auf Zypern (am Samstag) und gegen Aserbaidschan (am Dienstag) einigen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben.

