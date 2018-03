David Alaba ist am Samstag aus dem Teamcamp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Klagenfurt abgereist. Der 25-Jährige von Bayern München tritt die Reise zum Test am Dienstag (20.30 Uhr) auswärts gegen Luxemburg ebenso nicht an wie Stefan Lainer und Maximilian Wöber.

Österreich: Alaba, Lainer und Wöber in Luxemburg nicht dabei

(LW) - Die österreichische Nationalmannschaft wird am Dienstag im Testspiel gegen Luxemburg ohne ihren Topstar David Alaba antreten. Der 25-Jährige von Bayern München reiste am Samstag aus dem Trainingscamp des ÖFB-Teams in Klagenfurt ab.

Alaba hatte am Freitag im Test gegen Slowenien (3:0) sein erstes Länderspieltor seit zweieinhalb Jahren erzielt.



Wöber verstärkt die U21, die am Dienstag in der EM-Qualifikation gegen Mazedonien antritt.

Bei der nächsten Zusammenkunft treffen die Österreicher auf Russland (30. Mai), Deutschland (2. Juni) und Brasilien (10. Juni).