(bob) - Omar Er Rafik ist zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Der ehemalige Differdinger, der vor dieser Saison nach Düdelingen gewechselt war, bekam am Mittwochabend den Wanderpokal „Challenge Guy Greffrath“ im Kulturzentrum Kinneksbond in Mamer im Rahmen der Nuit du Football allerdings nicht selbst überreicht, weil er krank ist. Stattdessen ging sein neuer Teamkollege Jonathan Joubert für ihn auf die Bühne. Im vom "Luxemburger Wort" in Zusammenarbeit mit den Trainern und einigen Spielern durchgeführten Voting landete Er Rafik mit 92 Punkten vor David Turpel (F91/74), Dominik Stolz (F91/36), Samir Hadji (Fola/29) und Jerry Prempeh (F91/28).

Auch eine Frau durfte sich freuen. Bereits zum zweiten Mal nach 2015 wurde Karen Marin zur Fußballerin des Jahres gewählt. Die Bettemburgerin landete nach einer starken Saison mit 22 Punkten vor Andreia Machado (Bettemburg/Niederkorn) die zwei Zähler weniger bekam. Auf Rang drei platzierten sich mit zwölf Punkten Kimberley dos Santos (Bettemburg) und Juliana Andrade (Racing/Niederkorn). Fünfte wurde Hayette Ghodbane von Junglinster mit sieben Zählern.



Weil neben den beiden Hauptpreisen auch andere Auszeichnungen vergeben wurden, erlebten die Anwesenden einen unterhaltsamen von der FLF organisierten Abend.