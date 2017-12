(jg) - Mit dem 31. Novotel-Cup steht an den kommenden Tagen noch ein echter nationaler Sport-Höhepunkt im Kalender. In der Coque kämpfen Luxemburgs Volleyball-Nationalmannschaften der Männer und Frauen ab Mittwoch um den Turniersieg.

Das Turnier wird jeweils mit drei Mannschaften ausgetragen, die je zwei Mal aufeinandertreffen, sodass jede Mannschaft an drei Tagen (Mittwoch, Donnerstag, Freitag) insgesamt vier Begegnungen abspulen muss.

Bei den Männern muss sich die FLVB-Auswahl gegen England und die deutsche U20-Auswahl behaupten. Luxemburgs Männer treten unter anderem ohne Kamil Rychlicki an, der sich eine kurze Verschnaufpause gönnt. Für Juan Pablo Stutz wird der Novotel-Cup sein letzter Auftritt im Dress der Nationalmannschaft sein.

Luxemburgs Frauen wollen zeigen, wie sie sich unter dem neuen Trainer Herman Vleminckx weiterentwickelt haben. Nach 2014 steht zum zweiten Mal Terville, ein Team aus der zweiten französischen Profiliga, als Gegner beim Novotel-Cup bereit. Momentan stehen die Frauen aus Lothringen auf dem zweiten Platz ihrer Meisterschaft. Terville ist als großer Favorit des Turniers anzusehen. Mit San Marino reist ein Team nach Luxemburg, das immer wieder Gegner der FLVB-Auswahl in der EM-Qualifikation und bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten ist. San Marino befindet sich momentan im Umbruch. Nur noch fünf Spielerinnen mit internationaler Erfahrung sind dem Coach Luigi Morillo verblieben.

Eröffnet wird der Novotel-Cup am Mittwoch um 13 Uhr mit dem Duell zwischen England und Deutschland (U20).

PROGRAMM - MÄNNER

Am Mittwoch:

13.00: England – Deutschland U20

18.00: Luxemburg – Deutschland U20

Am Donnerstag:

15.30: Deutschland U20 – England

20.30: Luxemburg – England

Am Freitag:

15.30: Luxemburg – Deutschland U20

20.30: Luxemburg – England

FRAUEN

Am Mittwoch:

15.30: San Marino – Terville-Florange

20.30: Terville-Florange – Luxemburg

Am Donnerstag:

13.00: Terville-Florange – San Marino

18.00: Luxemburg – San Marino

Am Freitag:

13.00: Luxemburg – San Marino

18.00: Luxemburg – Terville-Florange