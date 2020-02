«Nous ne sommes pas à notre place»

Les capitaines de Muhlenbach et Rodange, Jasmin Hodzic et Henid Ramdedovic préfacent l'important duel de dimanche.

Comment le groupe a-t-il réagi à la défaite du week-end dernier?

Jasmin Hodzic (Muhlenbach): On était un peu déçus car on pensait prendre au moins un point à Rosport. Désormais on est obligé de gagner contre Rodange.

Henid Ramdedovic (Rodange): Beaucoup de déception aussi chez nous car on sortait d'un excellent stage au Monténégro. L'état d'esprit était le bon avant le match. Après, c'était un peu différent. On était un peu abattus. ll y avait moyen de faire plus.

Que vous inspire votre situation au classement? ...