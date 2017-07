von Bob Hemmen

Fola trifft am Donnerstagabend um 19 Uhr in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League auf Östersunds FK. In Schweden erwartet die Escher ein schweres Spiel, doch bereits vor dem Duell gab es so einiges zu entdecken.

Zwei Charterflüge

Um das komplette Team sowie die Verantwortlichen, Fans und Journalisten nach Östersund zu befördern, musste Fola gleich zwei Charterflugzeuge mieten ...