(dat) - Es war seit einigen Monaten bekannt, seit Donnerstag ist es nun offiziell: Charles Stelmes ist neuer Direktor der nationalen Sportschule Eneps („Ecole nationale de l'éducation physique et des sports“), wie das Sportministerium mitteilte. Diese Entscheidung wurde am 1. September per großherzoglichen Erlass beschlossen.



Der ehemalige Judoka hatte im März seinen Posten als Generalsekretär des Kampfsportverbandes FLAM abgegeben. Stelmes arbeitete als Sportlehrer im Lycée des garçons in Esch, im Lycée technique von Bonneweg und seit 2009 im Sportlycée.

Er ist der Nachfolger von Camille Dahm, der Anfang Juli in Rente ging.