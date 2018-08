Nach dem Sieg von F91 bei Legia Warschau waren die Spieler und Verantwortlichen um F91-Mäzen Flavio Becca begeistert. Die Düdelinger haben sich in der polnischen Hauptstadt ordentlich Respekt verschafft, denken aber bereits an das Rückspiel.

"Noch einen langen Weg vor uns"

Bob HEMMEN Nach dem Sieg von F91 bei Legia Warschau waren die Spieler und Verantwortlichen um F91-Mäzen Flavio Becca begeistert. Die Düdelinger haben sich in der polnischen Hauptstadt ordentlich Respekt verschafft, denken aber bereits an das Rückspiel.

2:1 gegen Legia Warschau. Dieses Ergebnis mussten die Düdelinger am Donnerstagabend erst einmal verarbeiten. Nach dem Hinspielerfolg in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League war die Euphorie bei F91 groß. Das Rückspiel am kommenden Donnerstag (20 Uhr im Stade Josy Barthel) hatten die meisten aber bereits im Hinterkopf.

"Wir können auf jeden Fall glücklich sein. Der Sieg war hart erkämpft, aber auch verdient. Wir lagen in Führung, dann ist mir dieser dumme Fehler unterlaufen. Ich glaube, einen solch extremen hatte ich noch nie. Nach dem 2:1 lief es in der zweiten Halbzeit ganz gut für uns, wir haben allerdings ein paar Chancen ausgelassen. Hätten wir ein weiteres Tor erzielt, wäre die Ausgangslage vor dem Rückspiel noch besser. Aber wir können auf dieser Leistung aufbauen, auch wenn wir wissen, dass Legia mit Wut im Bauch nach Luxemburg kommt", sagte Neuzugang Marc-André Kruska.

Chris Philipps muss von Nationalmannschaftskollege Kevin Malget (r.) getröstet werden. Foto: Michal Wielgus

Die kriselnden Gastgeber ließen nach der Niederlage die Köpfe hängen. Von den eigenen Fans wurden sie ausgepfiffen und von den Journalisten hart kritisiert. Dementsprechend schwer fiel es Nationalspieler Chris Philipps, der bei Legia unter Vertrag steht und am Donnerstag die komplette Partie absolvierte, die passenden Worte zu finden.

Das ist wahrscheinlich der schwerste Moment meiner Karriere.

"Das ist wahrscheinlich der schwerste Moment meiner Karriere. Wir haben uns selbst bestraft und hatten dann in Unterzahl Probleme. F91 war das bessere Team, aber wir können nach wie vor die nächste Runde erreichen. Es ist noch nicht vorbei, auch wenn es nach den jüngsten Leistungen schwer ist, daran zu glauben", sagte der 24-Jährige, für den die Niederlage besonders schmerzhaft war. "Das nervt mich natürlich. Ich schäme mich für unsere derzeitigen Leistungen. Gegen ein luxemburgisches Team zu verlieren, ist für mich persönlich sehr bitter."

In den polnischen Medien wurden Philipps und Co. scharf kritisiert. "Schande!" und "Schwarzer Tag in der Geschichte Legias", titelte "Przeglad Sportowy", die einzige und älteste Sportzeitung Polens.

Die Titelseite der einzigen polnischen Sporttageszeitung. Foto: Bob Hemmen

Bei den Düdelingern war die Stimmung deutlich besser, auch wenn es laut F91-Mäzen Flavio Becca noch Verbesserungspotenzial gibt: "Der Sieg war hoch verdient und natürlich bin ich mit dem Resultat zufrieden, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Jetzt muss weitergearbeitet werden."

Auch Präsident Romain Schumacher freute sich: "Für uns war das ein historischer Sieg, der mich stark an den Erfolg gegen RB Salzburg erinnert (F91 besiegte die Österreicher 2012 in der Champions-League-Qualifikation, die Red.). Wir haben das Spiel nicht durch Glückstreffer gewonnen, deshalb ist die eigentliche Leistung das Wichtigste."

Stolz: "Jeder kennt seine Qualitäten"



Dass sich die Düdelinger in Warschau durchsetzten, hatten sie auch Dominik Stolz zu verdanken. Der Deutsche bereitete den ersten Treffer von Couturier vor und wurde im zweiten Durchgang im gegnerischen Strafraum gefoult. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Turpel souverän. "Die ganze Mannschaft hat sich ein Lob verdient. Wenn man gegen einen solchen Gegner nicht ans Limit geht, erreicht man nichts. Jeder kennt seine Qualitäten. Wir haben einiges probiert und sind froh, dass es so gut geklappt hat."

Der Mannschaft bleibt nun kaum Erholung, schließlich trifft F91 bereits am Montag (19.30 Uhr) vor heimischer Kulisse am zweiten Spieltag der BGL Ligue auf Differdingen. Drei Tage später findet das Rückspiel gegen Legia statt.