"Niemals vergessen": Lebron James und die Lakers verabschieden Bryant

Die Los Angeles Lakers haben in ihrem ersten Spiel nach dem Helikopterabsturz, bei dem Kobe Bryant, seine Tochter und sechs weitere Menschen gestorben waren, mit großer Geste ihrer Legende gedacht.

(sid) - Die Los Angeles Lakers haben ihr erstes Spiel nach dem Tod des verunglückten Kobe Bryant verloren. Im heimischen Staples Center unterlag die Mannschaft um LeBron James an einem emotionalen Abend mit 119:127 gegen die Portland Trail Blazers. Nachdem Bryant, seine Tochter und sieben weitere Personen am vergangenen Sonntag bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen waren, hatte die NBA das für Dienstag angesetzte Spiel gegen den Lokalrivalen Clippers abgesagt.

Vor dem Spiel gedachten die Lakers, die über jeden Sitz der Arena ein Shirt mit Bryant Rückennummern "8" oder "24" gelegt hatten, in einer kleinen Zeremonie ihrem ehemaligen Superstar. Usher sang "Amazing Grace". Es folgte ein Video, in dem der Verunglückte über seine Liebe zum Basketball und zu seiner Familie redet sowie eine Ansprache von James, der sich zu Ehren von Bryant ein Tattoo hatte stechen lassen mit einer schwarzen Mamba, die eine "8" und eine "24" umschlingt. Bei der obligatorischen Teamvorstellung wurde jeder Spieler der Startaufstellung als "Number 24, Kobe Bryant" vorgestellt.

Bewegende Ansprache von Lebron James

James richtete sich erstmals seit Bryants Tod persönlich an die Öffentlichkeit. "Wenn ich mich in dieser Arena umschaue, sehe ich, dass wir alle trauern, wir sind alle getroffen, all unsere Herzen sind gebrochen", sagte James im Trikot seines verstorbenen Freundes. Ein Denkmal, so James, würde Bryant mit Sicherheit in Zukunft bekommen, aber dieser Abend sei "eine Feier von 20 Jahren Blut, Schweiß und Tränen".

Kobe Bryants magische Momente Auf dem Parkett verzauberte Kobe Bryant Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Olympiasieg, NBA-Meisterschaften, Rekorde - der US-Amerikaner hat in seiner Laufbahn alles erreicht, was möglich war.

James verabschiedete sich von Bryant mit den selben Worten wie jener bei seinem Rücktritt im Jahr 2016: "In den Worten von Kobe Bryant: Mamba Out", sagte er und fügte selbst hinzu: "Aber in unseren Worten: 'Niemals vergessen'."