Niederlande und Schweden im WM-Halbfinale

Die Europameisterinnen aus den Niederlanden ziehen zum ersten Mal in das Halbfinale einer Fußball-WM ein. Dort treffen sie auf die Mannschaft aus Skandinavien.

(dpa/sid) - Europameister Niederlande hat zum ersten Mal das Halbfinale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft erreicht. Die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegmann setzte sich am Samstag im Viertelfinale in Valenciennes mit 2:0 gegen Italien durch. Die Tore im Stade du Hainaut erzielten Miedema (70.') und van der Gragt (80.') jeweils per Kopf.

Italiens Aurora Galli und ihre Teamkolleginnen sind am Boden zerstört. Foto: AFP

Wenig später schied auch Deutschland aus und verpasste damit auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verlor in Rennes gegen Schweden 1:2 und musste damit wie zuletzt bei der Heim-WM 2011 nach der Runde der letzten Acht die Segel streichen. Vor vier Jahren in Kanada hatte die DFB-Auswahl Platz vier belegt.

Magull (16.') traf für den zweimaligen Weltmeister und Olympiasieger, Jakobsson (22.') und Blackstenius (48.') erzielten die Treffer für Schweden.

Plätze für Tokio gebucht

Durch die Niederlage Frankreichs gegen die USA am Freitagabend stand fest, dass die drei europäischen Halbfinalisten die Olympiaqualifikation sicher haben.

Neben Schweden und den Niederlanden, die im Halbfinale aufeinandertreffen, erspielten auch die Engländerinnen für das gesamtbritische Olympiateam einen Platz in Tokio. Im WM-Halbfinale trifft England auf Titelverteidiger USA.

Die Schwedinnen jubeln nach dem Sieg gegen Deutschland. Foto: AFP