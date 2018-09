Der HB Käerjeng darf auf eine Qualifikation für die zweite Runde im EHF-Cup hoffen. Auswärts beim serbischen Pokalsieger RK Zeleznicar 1949 Nis unterlag Käerjeng mit 27:30.

Niederlage trotz Steigerung nach der Pause

Der HB Käerjeng darf auf eine Qualifikation für die zweite Runde im EHF-Cup hoffen. Auswärts beim serbischen Pokalsieger RK Zeleznicar 1949 Nis unterlag Käerjeng mit 27:30.

(ms) - Mit einer Drei-Tore-Hypothek geht der luxemburgische Meister HB Käerjeng in das Rückspiel am kommenden Sonntag. In Nis unterlag das Team von Trainer Dejan Gajic in der ersten Runde des EHF-Cups mit 27:30. Dabei sah es nach den ersten 30 Minuten alles andere als gut für Käerjeng aus. Vor allem in der Abwehr zeigten die Gäste eine ganz schwache Leistung. So konnte Nis 19 seiner 20 (!) Versuche im Tor unterbringen, was eine Wahnsinnsquote von 95 Prozent ist. Da auch im Angriff vieles nicht nach Plan lief, lag Käerjeng zur Pause mit 12:19 in Rückstand.

„Dies war die schlechteste erste Hälfte seitdem ich bei Käerjeng bin”, analysierte Gajic nach dem Spiel. Zum Glück für den HBK folgte nach der Pause eine Reaktion. In der Deckung ging man nun aggressiver zu Werke, was die Wurfgenauigkeit der Serben beeinflusste. Auch im Angriff lief es nun besser. Vor allem Radojevic (alle sieben Treffer nach der Pause) übernahm nun Verantwortung. So holte Käerjeng Tor um Tor auf, um in der 57.' auf 27:28 zu verkürzen. Am Ende konnte Nis den Vorsprung wieder etwas ausbauen, die Käerjenger Chancen bleiben aber intakt.