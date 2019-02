In einem Testspiel am frühen Mittwochabend in Canach setzen sich die Gäste aus dem Saarland mit einem knappen 1:0 durch.

Niederlage der FLF-Auswahl gegen Saarbrücken

Laurent SCHÜSSLER

In einer ausgeglichenen Begegnung musste sich eine stark ersatzgeschwächte Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft dem deutschen Regionalligisten FC Saarbrücken mit 0:1 geschlagen geben. Die FLF-Auswahl spielte nach der Pause stark nach vorne und hatte unter anderem durch Skenderovic (63.') und Bensi (68.') gute Chancen zum Ausgleich, verpasste das Tor aber beide Male knapp.



Den einzigen Treffer in einer ereignisarmen ersten Hälfte erzielte vor 325 Zuschauern Jacob, der ein Missverständnis der Luxemburger Abwehr nach einem weiten Ball der Saarländer ausnutzte, Torwart Schon umkurvte und zum 1:0 einschob (13.'). Dausch hätte kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhen können, doch er scheiterte an der Querlatte. Insgesamt setzte Nationaltrainer Luc Holtz 20 Spieler ein, darunter auch seinen Sohn Kevin.

Der Nationaltrainer zeigte sich zufrieden nach den 90 Minuten: "Es war ein ordentliches Spiel. Man muss bedenken, dass viele Spieler gefehlt haben. Trotzdem konnte ich die eine oder andere Erkenntnis gewinnen. Unser Pressing war gut und auch verschiedene Phasen im Ballbesitz haben mir gut gefallen."



Vor dem Start der EM-Qualifikation steht für die FLF-Auswahl am 6. März in Bissen noch ein weiteres Testspiel an. Gegner ist dann der deutsche Zweitligist SV Sandhausen.