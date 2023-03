Der FC Progrès verpasst bei einem Aufsteiger den zehnten Ligasieg in Folge. Racing stolpert zu Hause gegen Wiltz.

BGL Ligue

Niederkorns Serie reißt in Monnerich

Jan MORAWSKI Der FC Progrès verpasst bei einem Aufsteiger den zehnten Ligasieg in Folge. Racing stolpert zu Hause gegen Wiltz.

Nach neun Siegen in Folge hat Niederkorn in der BGL Ligue wieder Punkte liegenlassen. Das Team von Trainer Jeff Strasser kam am Sonntag bei Aufsteiger Monnerich nicht über ein 3:3 hinaus.

Vor rund 250 Zuschauern im Stade Communal sahen die Hausherren sogar bereits wie die Sieger aus. Doch dem eingewechselten Conrad Azong gelang in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich.

An der Tabellenspitze bleibt es beim Duell zwischen Hesperingen und Düdelingen. Während sich F91 beim 5:2 in Ettelbrück keine Blöße gab, musste der FC Swift bei Fola zittern. Am Ende reichte ein spätes Tor von Joao Teixeira (88.') zum 1:0-Sieg.

Eine Überraschung gelang hingegen Wiltz, das mit 1:0 bei Racing gewann. Den entscheidenden Treffer markierte mit Andreas Buch ein Hauptstädter, indem er einen Schuss von Chris Philipps ins eigene Tor abfälschte.

"Es stimmt schon, dass ich möglichst fair spielen will" Dennis Besch erlebte bei der Jeunesse in knapp drei Jahren schon fünf verschiedene Trainer. Durchsetzen konnte er sich immer.

Während Differdingen mit 2:1 gegen Mondorf siegte, holte Jeunesse drei Punkte in Hostert (1:0). Strassen und Rosport trennten sich mit 2:2. Bereits am Freitag hatte Petingen mit 4:1 gegen Käerjeng gewonnen.

