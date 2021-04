In der BGL Ligue bleibt der Kampf um Platz vier spannend. Am Sonntag siegen sowohl Niederkorn als auch Differdingen.

Niederkorns Fußballer schlagen direkten Konkurrenten

Bob HEMMEN

Niederkorn hat im Kampf um Platz vier einen wichtigen Sieg eingefahren. Am 20. Spieltag der BGL Ligue gewann der FC Progrès am Sonntag mit 2:0 gegen Wiltz.

Niederkorn war bereits nach 17 Minuten durch Habbas in Führung gegangen. Der Angreifer erzielte auch den zweiten Treffer der Partie, als er in der 78.' bei einem Handelfmeter die Nerven behielt.

Differdingen triumphierte ebenfalls und konnte Rang vier somit vorerst verteidigen. In Rodange siegte die Mannschaft von Interimstrainer Interimstrainer Jean-Philippe Caillet mit 3:1.

Differdingen triumphierte ebenfalls und konnte Rang vier somit vorerst verteidigen. In Rodange siegte die Mannschaft von Interimstrainer Interimstrainer Jean-Philippe Caillet mit 3:1.

Komano (35.') und Prudhomme (61.') trafen für die Gäste. Njo-Léa hatte nach 55 Minuten das zwischenzeitliche 1:1 erzielt, bevor Semedo in der 60.' ein Eigentor unterlief.

Hostert kassierte zwar zum achten Mal in Folge keine Niederlage, hätte beim 1:1-Unentschieden gegen Jeunesse jedoch auch als Sieger vom Platz gehen können.

Trani brachte das Heimteam in der 59.' in Führung, Koljenovic (83.') lenkte den Ball nach einem Freistoß allerdings unglücklich ins eigene Tor. Jeunesse musste ab der 68.' in Unterzahl spielen, weil Einsiedler nach einem groben Foul die Rote Karte sah.

Demir Koljenovic und die Hosterter liefern sich ein intensives Duell mit Jeunesse um Gary Bernard (l.). Foto: Stéphane Guillaume

Strassen behauptete sich in Mondorf mit 4:1. Hayasaka (40.'), Runser (44.'), Schmit (65.') und Bernardelli (90.+2.') sorgten dafür, dass das Team von Coach Manuel Correia trotz eines frühen Gegentreffers durch Fehlen (9.') als Sieger vom Platz ging.

Bereits am Samstag hatte Hesperingen gegen RM Hamm Benfica gepatzt, Fola baute die Tabellenführung aus.

