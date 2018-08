In den Play-offs zur Fußball-Europa-League könnte es zu einer historischen Neuauflage kommen. Das zweite Duell zwischen Progrès Niederkorn und den Glasgow Rangers steht in Aussicht.

Niederkorn winkt Déjà-vu

Jan MORAWSKI

Luxemburgs Fußballmeister F91 Düdelingen würde in den Play-offs zur Europa League auf den Sieger der Partie zwischen Alashkert aus Armenien und den Rumänen aus Cluj treffen. Das ergab die Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon. Doch zuerst muss das Team von Trainer Dino Toppmöller in der dritten Qualifikationsrunde gegen Legia Warschau um Nationalspieler Chris Philipps bestehen. Das Hinspiel steigt am Donnerstag (21 Uhr) in Polen, das Rückspiel findet eine Woche später im Stade Josy Barthel statt (20 Uhr).

Für Vizemeister Progrès Niederkorn kommt es sogar zu einem Déjà-vu. Setzen sich die Luxemburger am Donnerstag (auswärts um 16 Uhr) und Dienstag, dem 14. August (18 Uhr), gegen Ufa (RUS) durch, kommt es in den Play-offs vielleicht zu einem Wiedersehen mit den Glasgow Rangers, die es zuvor mit Maribor aus Slowenien zu tun bekommen. Im August 2017 hatten die Niederkorner den schottischen Rekordmeister in einem denkwürdigen Spiel im Stade Josy Barthel sensationell aus der Qualifikation geschossen.

F91-Trainer Dino Toppmöller will in die Europa League. Foto: Fernand Konnen