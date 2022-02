Mit einer Machtdemonstration zerlegt Niederkorn die Escher Fola. Hesperingen liegt in Lauerstellung und Ettelbrück schöpft neue Hoffnung.

Niederkorn wieder Tabellenführer, Hesperingen schon Dritter

Beim Spitzenspiel am Sonntag spielte Niederkorn vor heimischen Publikum seinen Gegner phasenweise an die Wand, gewinnt verdient mit 4:1 gegen Fola und übernimmt erneut die Tabellenführung - auch weil F91 am Samstag zu Hause gegen Racing trotz Überzahl nicht über ein Remis hinauskam.

Le Racing voit rouge, Dudelange rit jaune Le premier match au sommet du week-end en BGL Ligue n’a pas tenu ses promesses et le F91 a dû se contenter d’un point malgré sa supériorité numérique.

Mayron de Almeida traf gleich doppelt für Niederkorn (60.' und 79.'). Die beiden anderen Tore für den neuen Tabellenführer erzielten Brian Amofa (42.') und Antoine Mazure (79.'). Der Anschluss durch Mirza Mustafic in der 89.' war nichts mehr als Ergebniskosmetik.

Die Niederkorner Spieler jubeln nach dem Treffer zum zwischenzeitlich 3:0. Foto: Stéphane Guillaume

Im Duell der Verfolger setzte sich Hesperingen souverän mit 3:0 gegen Differdingen durch und klettert auf den dritten Tabellenplatz.

Ein wahres Fußballfest bot sich den Zuschauern der Partie zwischen Jeunesse und Hostert, mit dem besseren Ausgang für das Heimteam. Jeunesse gewinnt am Ende mit 4:3, auch dank Doppeltorschütze Moussa Maazou (15.' und 33.').

Dabei begann die Partie alles andere als gut für die Mannschaft aus Esch. Bereits nach elf Minuten führte der Gast mit 2:0, mit 2:3 ging es in die Halbzeitpause. Offenbar gestärkt durch den Kabinentee, drehte Jeunesse durch einen Elfmeter in der 78.' und ein Last-Minute-Tor in der Nachspielzeit noch das Spiel.

Bewegung im Abstiegskampf

Gleich drei Mannschaften aus der unteren Tabellenregion konnten am 19. Spieltag Siege einfahren.

„Wir haben uns nicht verrückt gemacht“ Der Wiltzer Torhüter Ralph Schon hofft nach schweren Zeiten und dem Überraschungserfolg gegen Racing auf ein Ende der Abstiegssorgen.

Wiltz erkämpfte sich mit einem 3:2-Heimsieg gegen Petingen drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der Siegtreffer durch Chris Philipps (90.') fiel praktisch mit dem Schlusspfiff.

Die Gäste agierten eine knappe halbe Stunde in Unterzahl, nachdem Torwart André Barrela in der 65.' die Rote Karte für ein Handspiel außerhalb des Strafraums sah. Auch Doppeltorschütze Artur Abreu (11.' und 45. + 2') konnte die Niederlage nicht mehr verhindern.

Ettelbrück konnte mit einem 2:0-Sieg die erhofften Punkte aus Rodange entführen und hält somit einen direkten Konkurrenten auf Abstand.

Ebenfalls auswärts siegte die Mannschaft aus Mondorf, die sich mit 1:0 bei RM Benfica Hamm durchsetzte. Mit nur drei Punkten aus 19 Spielen dürfte der Abstieg für Hamm feststehen.

Strassen hat die Leichtigkeit verloren Nach einer furiosen Hinrunde stolpert UNA Strassen im Kampf um die internationalen Plätze in der BGL Ligue. Der Coach weiß, woran es liegt.

Im Mittelfeld der Tabelle teilten sich Strassen und Rosport nach einem 2:2 die Punkte. Das Kuriose ist, dass beide Mannschaften in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte jeweils noch einen Treffer erzielten. Zuerst Dany Almeida (90. + 1') für die Gastgeber und drei Minuten später Noah Rossler für die Gäste.

In der siebten Minuten der Nachspielzeit sah Strassens Gauthier Bernardelli zudem noch die Gelb-Rote Karte.









