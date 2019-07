Trotz Niederlage in Cardiff steht der FC Progrès Niederkorn in der ersten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League. Das Team muss in Wales lange zittern.

Niederkorn wendet Blamage ab

Jan MORAWSKI Trotz Niederlage in Cardiff steht der FC Progrès Niederkorn in der ersten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League. Das Team muss in Wales lange zittern.

Das war knapp! Um ein Haar wäre der Studentenmannschaft von der Cardiff Metropolitan University die große Sensation gelungen. Doch das 2:1 im Rückspiel der Vorqualifikation zur Europa League gegen den FC Progrès Niederkorn reichte der Uni-Truppe nicht zum Einzug in die nächste Runde.

Niederkorn schlägt Studenten aus Cardiff Der FC Progrès hat sich in der Vorqualifikation zur Europa League mit 1:0 gegen die Cardiff Metropolitan University durchgesetzt. Das Niveau der Partie war überschaubar.

Dabei standen die mutig aufspielenden Hausherren bereits mit einem Bein im Duell mit Cork City aus Irland. Nach dem ganz frühen Führungstreffer durch Lam (2.') versetzte Rees die Gäste aus Luxemburg per Foulelfmeter in Schockstarre (67.). Doch ein sehenswerter Treffer von Niederkorns de Almeida, der bereits beim 1:0 im Hinspiel getroffen hatte, dämpfte die Hoffnungen der Heimfans (73.').

Rudelbildung nach dem Schlusspfiff

Nach dem Schlusspfiff kam es zwischen den Spielern der beiden Teams zu leichten Auseinandersetzungen, die jedoch schnell wieder aufgelöst wurden. Cardiffs Trainer Christian Edwards warf Niederkorns Laterza, der zuvor nach einem Foul verletzt raus musste, einen Ball an den Kopf.

Nach dem glücklichen Weiterkommen geht es für den FC Progrès bereits am kommenden Donnerstag erneut auf die Insel. Will das Team des neuen Trainer Roland Vrabec gegen den irischen Erstligisten allerdings etwas mitnehmen, muss es sich wohl deutlich steigern.