Am Samstagnachmittag steht das absolute Spitzenspiel in der BGL Ligue zwischen Niederkorn und F91 an. Die Statistiken verraten einiges über die beiden Teams.

Niederkorn und F91 im Statistikvergleich

Joe Turmes Niederkorn und F91 kämpfen um den Meistertitel in Luxemburg. In puncto Statistiken unterscheiden sie sich durchaus stark in einigen Bereichen.

Am Samstag steht das absolute Spitzenspiel in der BGL Ligue an, wenn Niederkorn den punktgleichen Tabellenführer F91 von 16 Uhr an empfängt. Beide Teams werden den Meistertitel unter sich ausmachen. Neun Spieltage bleiben noch zu absolvieren.

Vergleicht man beide Teams in statistischer Hinsicht, dann fällt einiges auf. F91 verfügt mit knapp 2,8 Millionen Euro über das größte Budget in der BGL Ligue und setzt wenig überraschend auch mehr Spieler als Rivale Niederkorn ein.

Die Spieler von F91 sind im Schnitt älter als die von Niederkorn ...