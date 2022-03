In der höchsten Fußballliga geben sich die Topteams keine Blöße. Derweil setzt Mondorf im Kampf gegen den Abstieg ein Zeichen.

BGL Ligue

Niederkorn und F91 gewinnen im Gleichschritt

Der Kampf um die Meisterschaft in der BGL Ligue bleibt spannend. Sowohl Spitzenreiter Niederkorn als auch Verfolger Düdelingen haben am Sonntag gewonnen - und bewegen sich damit im Gleichschritt. Während der FC Progrès souverän mit 4:0 in Hostert gewann, musste F91 bei Titus Petingen zittern (1:0).

Hesperingens Dominik Stolz, hier mit Kenan Avdusinovic (l.), erzielt vier Tore in einem Spiel. Foto: Stéphane Guillaume

Auch im Tabellenkeller wird der Kampf um die begehrten Plätze abseits der Abstiegsränge heiß geführt. Nachdem Etzella bereits am Freitag mit einem 4:0 gegen Schlusslicht RM Hamm Benfica vorgelegt hatte, kam es am Sonntag zum direkten Duell zwischen Mondorf und Wiltz.

Beim 2:0-Sieg der Hausherren, die sich damit in der Tabelle auf Rang zehn verbesserten, trafen Yann Mathias (16.') und David Silva (60.') vor 300 Zuschauern im Stade John Grün.

Während Meister Fola beim 0:0 gegen Strassen stolperte, gaben sich die Topteams aus Differdingen (3:0 gegen Rodange) und Hesperingen (4:0 in Rosport) keine Blöße. Beim FC Swift avancierte Dominik Stolz mit vier Toren zum Mann des Spiels.

Das Duell zwischen Racing und Jeunesse endete torlos.





