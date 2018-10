Der FC Progrès sicherte sich die drei Punkte gegen Mondorf, als viele nicht mehr daran glaubten. Auch Titus Petingen und Ettelbrück hatten Grund zur Freude.

Niederkorn trifft in der Schlussphase

Das Gastspiel von Strassen in Petingen hatte für den FC Una verheißungsvoll begonnen. Nach nur fünf Minuten hatte Bernardelli die Strassener per Foulelfmeter in Führung gebracht. Da Union Titus Petingen in der 19.' allerdings auch ein Strafstoß zugesprochen wurde und Abreu die Nerven behielt, stand es wenig später 1:1. Vor der Pause legte der Fusionsverein dann in Person von Bojic nach und verschaffte sich eine 2:1-Führung.



Die Vorentscheidung sollte in der 68.' fallen, als Carnevalli die Führung auf 3:1 ausbaute. Dank dieses Erfolgs hat Petingen nun 13 Punkte nach acht Spielen auf seinem Konto. Strassen liegt in der Tabelle sechs hinter dem Gegner.

Thill erlöst Niederkorn



Einen Sieg in letzter Sekunde feierte der FC Progrès Niederkorn im heimischen Stade Jos Haupert gegen Mondorf. Thill erzielte den viel umjubelten Siegtreffer im ersten Pflichtspiel des neuen Trainerduos Cyril Serredszum/Serge Wolf. Mondorf war in der 23.' durch Banamra in Führung gegangen, ehe Françoise kurz vor der Pause für den Ausgleich sorgte.

Mefail Kadrija (Etzella, 10) beglückwünscht Kapitän Kevin Holtz zu seinem Treffer. Foto: Yann Hellers

In Ettelbrück erzielte Holtz den Treffer des Tages. Gegen den Tabellenzweiten Differdingen fand der Etzella-Kapitän in der 38.' den Weg ins gegnerische Tor.