Joe TURMES Progrès Niederkorn reist in der Qualifikation der Europa League zunächst nach Aserbaidschan, ehe das Rückspiel in Oberkorn ausgetragen wird.

Progrès Niederkorn wird in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League gegen den aserbaidschanischen Vertreter FK Gabala zunächst auswärts antreten.

Das Hinspiel wird am 12. Juli um 20 Uhr Lokalzeit (18 Uhr Luxemburger Zeit) in Gabala angepfiffen. Das Rückspiel wird eine Woche später (19. Juli) von 19.30 Uhr an im Oberkorner Stadion ausgetragen.