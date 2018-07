Niederkorn hat gute Chancen in die zweite Qualifikationsrunde der Europa League einzuziehen. Nach einer überzeugenden Leistung siegte der FC Progrès mit 2:0 bei Gabala aus Aserbaidschan.

Niederkorn schockt Gabala

Joe TURMES Niederkorn hat gute Chancen in die zweite Qualifikationsrunde der Europa League einzuziehen. Nach einer überzeugenden Leistung siegte der FC Progrès mit 2:0 bei Gabala aus Aserbaidschan.

Niederkorn hat im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde der Europa League für eine große Überraschung gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Paolo Amodio siegte auswärts mit 2:0 bei Gabala. Der Verein aus Aserbaidschan stand bereits zwei Mal in der Gruppenphase der Europa League. De Almeida nach einem schönen Doppelpass mit Sébastien Thill sowie Olivier Thill per Foulelfmeter trafen.

Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag von 19.30 Uhr an im Oberkorner Stadion statt. Niederkorn hat nach seiner ausgezeichneten Leistung im Hinspiel gute Chancen, in die zweite Runde einzuziehen.

Racing verliert



Weniger gut als für Niederkorn lief es für den Racing. Die Hauptstädter mussten sich im Stade Josy Barthel vor 1000 Zuschauern dem rumänischen Verein Viitorul, bei dem der ehemalige Weltklassespieler Gheorghe Hagi Eigentümer, Präsident und Trainer ist, mit 0:2 geschlagen geben. Dragus (23.') und Hagis Sohn Ianis (83.', per Foulelfmeter) ließen die Gäste jubeln. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt.