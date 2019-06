Der FC Progrès hat sich in der Vorqualifikation zur Europa League mit 1:0 gegen die Cardiff Metropolitan University durchgesetzt. Das Niveau der Partie war überschaubar.

Niederkorn schlägt Studenten aus Cardiff

Daniel WAMPACH Der FC Progrès hat sich in der Vorqualifikation zur Europa League mit 1:0 gegen die Cardiff Metropolitan University durchgesetzt. Das Niveau der Partie war überschaubar.

Der FC Progrès hat das erste Pflichtspiel der Saison gewonnen. In der Vorqualifikation zur Europa League setzte sich Niederkorn mit 1:0 gegen die Cardiff Metropolitan University durch. De Almeida erzielte den Siegtreffer in der 62.'.



Vor allem in der ersten Hälfte wurden die Zuschauer in Differdingen nicht von ihren Sitzen gerissen - das Niveau der Partie war sehr übersichtlich. Cardiff ging aggressiv zu Werke, während Niederkorn im Angriff recht ungefährlich agierte.

Erst in der zweiten Halbzeit wurde es etwas besser. Niederkorn, als Favorit in die Partie gestartet, kam so schließlich zum erhofften Tor. Da der Gegner keinen Auswärtstreffer erzielte, hat der FC Progrès nun eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Wales.