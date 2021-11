Der FC Progrès setzt sich zum Auftakt des 13. Spieltags deutlich mit 9:1 beim Tabellenletzten RM Hamm Benfica durch.

BGL Ligue

Niederkorn schlägt RM Hamm Benfica mit 9:1

Bob HEMMEN Der FC Progrès setzt sich zum Auftakt des 13. Spieltags deutlich mit 9:1 beim Tabellenletzten RM Hamm Benfica durch.

Niederkorn hat RM Hamm Benfica am Samstag überrannt. In der ersten Partie des 13. Spieltags der BGL Ligue gewann der FC Progrès in der Hauptstadt mit 9:1.

Wintereinbruch lässt Fußball-Erstligisten bangen Jahr für Jahr stellt der Wintereinbruch die Vereine in der BGL Ligue vor Probleme. An diesem Wochenende wird der erste Schnee erwartet.

Lamine Ba hatte die Gäste schon nach neun Minuten in Führung gebracht, Florian Bohnert traf in der 26.' zum 2:0, Ben Vogel erzielte das 3:0 nach 35 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Joao Martins zwar zunächst auf 1:3 (47.'), doch dann drehte der FC Progrès so richtig auf. Nach Toren von Mayron de Almeida (61.', 85.'), Ba (64.') und dem Hattrick des eingewechselten Ryan Klapp (67.', 80.', 88.') feierte das Team von Trainer Stéphane Léoni den deutlichen 9:1-Sieg.

Vor den Sonntagspartien belegt Niederkorn mit 26 Punkten Platz vier, RM Hamm Benfica bleibt mit drei Zählern Tabellenletzter.

Kürzlich wurde bekannt, dass Progrès-Präsident Fabio Marochi nach der Saison zurücktreten wird. Der 51-Jährige sprach im Interview über diese Entscheidung.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.