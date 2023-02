Der 16. Spieltag in der ersten Fußballliga beginnt mit einer Überraschung. Düdelingen patzt im eigenen Stadion.

Niederkorn schießt F91 ab

Meister F91 musste am Sonntag einen herben Dämpfer wegstecken und die Tabellenführung in der BGL Ligue abgeben. Vor fast 500 Zuschauern im Stade Jos Nosbaum verlor das Team von Trainer Carlos Fangueiro zum Auftakt des 16. Spieltags mit 1:4 gegen Niederkorn.

Bilal Hend (10.', Handelfmeter) und Antoine Mazure (17.') stellten die Weichen bereits früh auf Auswärtssieg. Elias Filet (50.') und Brian Amofa (54.') legten in der zweiten Halbzeit nach. Düdelingens Edis Agovic (64.') gelang nur noch der Ehrentreffer. Der Platzverweis von Kapitän Mehdi Kirch (Gelb-Rot in der 67.') rundete den gebrauchten F91-Tag ab.

Neuer Spitzenreiter ist Hesperingen, das sich souverän mit 5:1 gegen Hostert durchsetzte. Hinter dem FC Progrès auf Rang drei folgen Racing (1:0 in Mondorf) und Titus Petingen (2:1 bei Fola).

Am Sonntag gab es auch zwei Duelle direkter Tabellennachbarn: Beim Strassener 1:0-Sieg in Differdingen erzielte Dany Camilo bereits in der 8.' das Tor des Tages. Derweil trennten sich die abstiegsgefährdeten Teams aus Rosport und Wiltz torlos. In den weiteren Partien gewann Monnerich mit 2:1 bei Etzella, während Käerjeng mit 1:4 gegen Jeunesse verlor.

Insgesamt war es kein Spieltag für die Gastgeber: Lediglich der neue Spitzenreiter holte zu Hause drei Punkte.

