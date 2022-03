Der FC Progrès kassiert eine überraschende Heimniederlage, F91 gewinnt knapp und ist wieder Tabellenführer.

Niederkorn patzt gegen Strassen, F91 wieder an der Spitze

Wechsel an der Tabellenspitze: Weil Niederkorn am 21. Spieltag der BGL Ligue eine Heimniederlage kassierte und F91 zu Hause siegte, haben die Düdelinger Platz eins zurückerobert.

Der FC Progrès hat gegen Strassen mit 0:2 verloren. Für die Gäste trafen Gautier Bernardelli (37.', Foulelfmeter) und Nicolas Perez (63.').

F91 zittert

F91 hatte es gegen Mondorf zwar auch nicht einfach, gewann aber mit 2:1. Die Mannschaft von Trainer Carlos Fangueiro, der in der zweiten Halbzeit vom Platz gestellt wurde, ging nach 28 Minuten durch Mehdi Kirch in Führung.

Nach einem Foul von Ricardo Delgado, der dafür zudem Gelb-Rot sah, bekam Mondorf einen Elfmeter zugesprochen, den Yassine Mohammed in der 75.' verwandelte. Samir Hadji sicherte F91 mit seinem Treffer in der 81.' aber doch noch drei Punkte.

Samir Hadji erzielt das entscheidende Tor für Düdelingen. Foto: Stéphane Guillaume/LW-Archiv

Im dritten Samstagsspiel setzte sich Etzella in Wiltz mit 2:1 durch. Till Hermandung brachte die Ettelbrücker schon in der ersten Minute in Führung, Gustavo Hemkemeier erhöhte nach 42 Minuten auf 2:0.

Mathieu Cornets Anschlusstreffer in der 70.' sollte den Gastgebern nicht mehr reichen, um zumindest einen Punkt zu holen.





