BGL Ligue

Niederkorn nur Remis, Fola mit Schützenfest

André KLEIN Racing und Progrès teilen sich die Punkte nach einem verrückten Spiel, Fola feiert ein Torfest gegen Rodange. Petingen holt wichtige Punkte.

Racing empfing zum Auftakt des 22. Spieltages der BGL Ligue zu Hause die mit Meisterschaftsambitionen ausgestattet Mannschaft aus Niederkorn. Was auf dem Papier nach Spitzenspiel aussieht, sollte die Erwartungen voll und ganz erfüllen.

Progrès hätte mit einen Sieg die Tabellenführung von F91 zurück erobern können und startete schwungvoll in die Partie. Nach 34 Minuten war es dann Mayron de Almeido der den Titelanwärter vom Punkt aus in Führung schoss. Racing zeigte sich jedoch nicht geschockt und glich umgehend in der 36.' noch vor der Pause aus.

Torschütze Kablan N'Goma (l.) im Zweikampf mit Niederkorns Metin Karayer. Foto: Stéphane Guillaume

In der zweiten Hälfte war es erneut Niederkorn, das den besseren Start erwischte und in der 60.' wieder in Führung ging. Doch Racing ließ auch dieses mal den Kopf nicht hängen und erzielte durch Yann Mabella in der 78.' abermals den Ausgleich.

Richtig wild wurde es dann in der Schlussphase. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Mabella zur erstmaligen Führung für Racing. Jetzt zeigte aber auch Niederkorn seine Comeback-Qualitäten und markierte weitere drei Minuten später den Treffer zum 3:3-Endstand eines für die Zuschauer begeisternden Spieles.

Schützenfest in Esch

Fola Esch schießt vor eigenem Publikum Rodange mit 8:0 ab. Mann des Spiels war der Franzose Thibault Jacquel (21.', 25.', 58.' und 78.') der insgesamt vier Treffer erzielen konnte.

Ebenfalls mehrfach erfolgreich war Mirza Mustafic (35.' und 65.'), dem ein Doppelpack gegen den Abstiegskandidaten gelang.

In der dritten Partie des Tages gewann Petingen im ersten Spiel nach der Entlassung von Nicolas Grézault mit 3:0 gegen den direkten Konkurrenten aus Hostert und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.

