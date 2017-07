(jot) - Ein weiteres schönes Kapitel Europapokalgeschichte schreiben: Dies ist das Ziel Niederkorns vor dem Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League. Der Anstoß gegen AEL Limassol aus Zypern erfolgt heute um 19.45 Uhr im Oberkorner Stadion.

Zu verlieren hat der FC Progrès in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League nichts mehr. Nach dem sensationellen Weiterkommen gegen die Glasgow Rangers will der Traditionsverein nun auch gegen AEL Limassol aus Zypern überraschen. Das Hinspiel wird heute um 19.45 Uhr im Oberkorner Stadion angepfiffen. Innerhalb kürzester Zeit musste sich Trainer Paolo Amodio ein Bild vom Gegner verschaffen. "Ich habe mir Informationen aus dem Internet geholt und mir die beiden klaren 4:0- und 6:0-Siege in der ersten Qualifikationsrunde gegen St. Joseph's aus Gibraltar angeschaut. Der Gegner zählt einige sehr robuste Spieler in seinen Reihen, spielt aber auch technisch gepflegten Fußball. Es ist allerdings schwer, genau einzuschätzen, wie stark er letztlich ist. Klar ist, dass wir nicht in Ehrfurcht verfallen müssen."

Limassol landete in der vergangenen Spielzeit auf dem vierten Platz in der einheimischen Liga. Der bisher letzte der insgesamt sechs Meistertitel wurde vor fünf Jahren eingefahren. In der darauffolgenden Saison stand man in der Gruppenphase der Europa League. Auch wenn am Ende der vierte und letzte Platz in der Bilanz stand, konnte man Marseille mit 3:0 besiegen. Gegen Mönchengladbach gab es ein torloses Unentschieden.

Amodio sieht sein Team an der Leistungsgrenze



Amodio will sich nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen. "Wichtig wird sein, dass wir eine ähnliche Leistung wie in den beiden Spielen gegen die Glasgow Rangers abrufen. Dies wird bereits schwer genug. Agieren wir allerdings mit der gleichen Konzentration, dann haben wir definitiv gute Chancen auf ein positives Resultat."

Niederkorn nahm in der Sommerpause zehn neue Spieler unter Vertrag. Ist der FC Progrès vielleicht sogar noch stärker in den Vergleichen gegen Limassol als gegen die Rangers, da eine weitere Woche an den Automatismen gearbeitet werden konnte? Amodio fällt die Antwort nicht schwer: "Ich denke nicht, dass wir noch stärker sind. Dafür ist eine Woche zu kurz. Wir sind gegen die Rangers an unsere Leistungsgrenze gegangen. Da gibt es in meinen Augen keine Luft mehr nach oben."

Niederkorn muss im Hin- sowie im Rückspiel auf die verletzten Flauss, Mutsch und Ramdedovic verzichten.