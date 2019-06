Der FC Progrès hat Florik Shala verpflichtet. Der 21-Jährige verlässt den hauptstädtischen Racing, um künftig in Niederkorn auf Torejagd zu gehen. Aleksandre Karapetian wechselt zum Racing.

Niederkorn holt Shala, Karapetian geht

Bob HEMMEN

Nächster Neuzugang für Niederkorn: Angreifer Florik Shala kommt vom hauptstädtischen Racing zum FC Progrès. Der 21-Jährige wurde am Freitag vorgestellt.

In der vergangenen Saison erzielte er in der BGL Ligue acht Tore, allesamt in der Hinrunde. Im Gegenzug verlässt Aleksandre Karapetian die Niederkorner in Richtung Hauptstadt.