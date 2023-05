Die Mannschaft von Jeff Strasser revanchiert sich für das verlorene Pokalviertelfinale. Antonio Luisi und Emir Bijelic sorgen mit ihren Treffern für die Entscheidung.

BGL Ligue

Niederkorn gewinnt das Differdinger Derby

Am 28. Spieltag der BGL Ligue konnte Niederkorn das Differdinger Derby vor heimischer Kulisse für sich entscheiden und sich damit für die Niederlage im Pokalviertelfinale (2:3) revanchieren. Rein sportlich hatte die Partie kaum noch Bedeutung, da sich Differdingen im Tabellenmittelfeld befindet und Niederkorn die Qualifikation zur Conference League bereits am vergangenen Wochenende erreichte.

Dennoch sahen die Zuschauer eine intensive Partie, in der die erste Halbzeit torlos endete. In der 51.' brachte Emir Bijelic die Gastgeber nach Vorarbeit von Mayron de Almeida in Führung. In der 79.' konnte Eldin Latik mit einer starken Parade den Ausgleich verhindern. Neun Minuten später erorberte Bilal Hend dank guter Antizipation einen Ball von Alessandro Scanzano und spielte einen Pass in die Tiefe auf Antonio Luisi. Dieser setzte sich gegen seine Gegenspieler durch und sorgte für den 2:0-Endstand.





