Der FC Progrès Niederkorn hat seine Titelambitionen in der BGL Ligue untermauert und F91 Düdelingen mit 2:0 bezwungen. 2100 Zuschauer sahen die Begegnung.

Niederkorn feiert Prestigeerfolg

Joe TURMES

Progrès Niederkorn hat F91 eine weitere bittere Niederlage zugefügt. Nach dem 1:3 gegen Jeunesse am vergangenen Spieltag verloren die Düdelinger am Montagabend mit 0:2 beim Rivalen um den Titel.

Françoise (10.') und Mmaee (55.') erzielten die Treffer für Niederkorn vor 2100 Zuschauern. Niederkorn hat nun zehn Punkte in vier Spielen gesammelt und führt die Tabelle an. F91 hat erst drei Punkte in drei Begegnungen geholt.

F91-Trainer Emilio Ferrera bot drei Tage vor dem Play-off-Rückspiel in der Qualifikation der Europa League gegen den FC Ararat-Armenia nur wenige Stammkräfte auf. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass das F91-Aufgebot in der Breite längst nicht so stark wie noch in der vergangenen Saison ist.

Am Donnerstag bietet sich dem Team dennoch von 20 Uhr an im Stade Josy Barthel eine historische Chance: Holt man gegen den FC Ararat-Armenia den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel auf, qualifiziert man sich zum zweiten Mal in Serie für die Gruppenphase der Europa League.