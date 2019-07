In der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League spielt der FC Progrès am Donnerstagabend bei den Glasgow Rangers vor bis zu 50 000 Fans.

Niederkorn erwartet beeindruckende Kulisse

Jan MORAWSKI

Beim Abschlusstraining zeigt das Ibrox Stadium bereits Wirkung. Wie Touristen betreten die Spieler von Progrès Niederkorn mit gezückten Smartphones den Rasen in der 50 000 Zuschauer fassenden Arena in Glasgow. 24 Stunden später, das können sie sich nach der ersten Begehung bereits ausmalen, werden sie von einer atemberaubenden Kulisse empfangen. Das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League bei den Glasgow Rangers (am Donnerstag, 20.45 Uhr Luxemburger Zeit) ist für den FC Progrès ein ganz besonderes.

FC Progrès in Glasgow: Dämonen und die BBC Den Niederkorner Fußballern steht bei den Rangers ein ganz besonderes Erlebnis bevor. Auf der Anreise werden konsequente Maßnahmen ergriffen.

„Die Spieler können sich vorstellen, welche Atmosphäre sie während des Spiels erwartet“, erklärt Trainer Roland Vrabec. „Aber damit müssen wir umgehen können. Man darf sich von der Kulisse nicht ablenken lassen, sondern muss versuchen, sich davon tragen zu lassen.“ Wie viele andere Spieler im runderneuerten Niederkorner Kader war auch der Coach vor zwei Jahren noch nicht dabei, als Niederkorn die Rangers nach einem 0:1 im Hinspiel schließlich durch ein 2:0 im Stade Josy Barthel aus der Europa-League-Qualifikation warf.

Ich kann es kaum erwarten.

Doch der Deutsche kennt die Auswirkungen dieser Sensation, die für den Gegner gleichzeitig eine Blamage war. „Wir sind zwar Außenseiter, aber wir wissen, dass es möglich ist, sich auch gegen solch eine Mannschaft durchzusetzen“, sagt Vrabec. „Die Rangers sind sicherlich auf Revanche aus, haben aber auch Druck. Sie wissen: Wenn das nochmal schiefgeht, sind sie wieder die Lachnummer.“

Steven Gerrard (hier mit Alfredo Morelos) hat als Fußballer fast alles gewonnen. Als Trainer steht er noch am Anfang seiner Karriere. Foto: dpa

Von der Spielstärke des Gegners wird sich der 45-Jährige wohl nicht überraschen lassen. Er weiß, dass der schottische Rekordmeister nach Insolvenz und Abstufung in die vierthöchste Spielklasse mittlerweile wieder gefestigt ist. Auf der Bank sitzt nebenbei die englische Fußballlegende Steven Gerrard. „Die Rangers haben sich in den vergangenen zwei Jahren weiterentwickelt. Sie treten anders auf“, bemerkt Vrabec. „Man sieht, dass mit Steven Gerrard auch Aufbruchstimmung aufkam.“

Trotzdem will der Progrès-Coach dem mutmaßlich übermächtigen Gegner nicht mit totaler Defensive begegnen. „Wir wollen hoch verteidigen und nicht nur hinten drin stehen“, kündigt er an, „außerdem mutig sein und das Heft so oft es geht in die Hand nehmen“. Dafür sei sogar eine Systemänderung möglich.

Neuzugang Silaj könnte dann als zweikampfstarker Mittelfeldspieler eine besonders wichtige Rolle zukommen. „Ich kann es kaum erwarten, sagt der 27-Jährige. Verzichten muss Vrabecallerdings auf seinen Kapitän Thill, der mit einer Muskelverhärtung aus dem Rückspiel gegen Cork City ausfällt. Torwart Flauss übernimmt die Binde. Der wiedergenesene Françoise könnte zudem auf die Bank zurückkehren.

Christian Silaj (M., hier mit Ben Vogel gegen Corks Garry Buckley) könnte im Mittelfeld eine wichtige Rolle spielen. Foto: INPHO/Oisin Keniry