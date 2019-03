Zum Auftakt des 15. Spieltags der BGL Ligue freute sich Niederkorn am Ende über einen Punkt gegen Rosport. Strassen besiegte Differdingen.

Niederkorn erkämpft Unentschieden in letzter Minute

Bereits am Freitag fanden die ersten beiden Begegnungen des 15. Spieltags der BGL Ligue statt. Niederkorn lag gegen Rosport nach 90 Minuten noch mit 1:3 zurück, doch die Partie endete 3:3.



Die Gäste gingen bereits nach acht Minuten in Führung, weil Hall bei einem Klärungsversuch ein Eigentor unterlief. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rosport in der 55.' durch Biedermann auf 2:0. Als ausgerechnet Pechvogel Hall neun Minuten später der Anschlusstreffer gelang, hatten die Gastgeber wieder Hoffnung.



Doch Weirich traf in der 66.' zum 3:1 und sorgte damit für die vermeintliche Vorentscheidung. Als Karapetian allerdings in der 90. + 1.' der erneute Anschlusstreffer gelang, zitterten die Gäste. Zwei Minuten später erzielte der Angreifer das 3:3.



Zwei Gelb-Rote Karten für Differdingen



In Strassen freute sich das Heimteam über drei Punkte. Beim Sieg gegen Differdingen gingen die Gastgeber in der 66.' durch den eingewechselten Jager in Führung, Lourenco traf in der 90. + 2.' zum 2:0-Endstand. Bereits in der 52.' hatte bei den Gästen Jänisch die Gelb-Rote Karte gesehen, in der 87.' musste dann auch noch Franzoni mit Gelb-Rot vom Platz.