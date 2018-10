Luxemburgs Fußball-Vizemeister Progrès Niederkorn hat sich von Trainer Paolo Amodio getrennt. Der Club reagiert damit auf den mäßigen Saisonstart.

Niederkorn entlässt Amodio

Jan MORAWSKI Luxemburgs Fußball-Vizemeister Progrès Niederkorn hat sich von Trainer Paolo Amodio getrennt. Der Club reagiert damit auf den mäßigen Saisonstart.

Das Trainergespann Paolo Amodio und Emilio Lobo ist nicht länger für die Mannschaft von Progrès Niederkorn verantwortlich. Wie der Club am Mittwochabend mitteilt, sei die Trennung gütlich erfolgt. "Wir möchten unseren beiden Trainern für die hervorragende Arbeit danken, die sie in diesen beiden Jahren geleistet haben", heißt es in der Mitteilung.

Der Saisonstart des Vizemeister in der BGL Ligue ist mehr als holprig verlaufen. Nach dem Ausscheiden aus dem europäischen Wettbewerb steht der FC Progrès mit drei Siegen aus sieben Spielen lediglich auf Rang fünf der Tabelle.

Die Nachfolger von Amodio und Lobo sollen bereits im nächsten Ligaspiel am Samstag gegen Mondorf an der Seitenlinie stehen und am Donnerstag um 21 Uhr auf einer Pressekonferenz im Stade Jos Haupert vorgestellt werden. Torwarttrainer Felipe Machado bleibt hingegen im Amt.

Paulo Amodio feierte mit den Niederkornern große Erfolge. Foto: Michel Dell'Aiera