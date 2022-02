Das Titelrennen bleibt auch nach dem Rückrundenauftakt der BGL Ligue völlig offen. F91 verliert zu Hause gegen den FC Progrès.

BGL Ligue

Niederkorn dank spätem Treffer neuer Tabellenführer

Der 16. Spieltag der BGL Ligue startete am Samstag mit der Spitzenpartie zwischen F91 und Niederkorn. Obwohl Düdelingen zunächst in Führung lag, setzte sich der FC Progrès am Ende mit 2:1 durch.

Beim Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten sahen die 630 Zuschauer vor Ort eine interessante Partie, in der Düdelingen nach 50 Minuten durch Adel Bettaieb in Führung ging.

F91 verliert trotz Adel Bettaiebs Führungstor gegen Aldin Skenderovic (r.) und Progrès. Foto: Christian Kemp

Um F91 nicht davonziehen zu lassen, mussten die Gäste mindestens einen Punkt aus dem Stade Jos Nosbaum entführen. Weil Neuzugang Vincent Peugnet in der 82.' zum 1:1-Ausgleich traf, wurde es in der Schlussphase richtig spannend.

Conrad Azong bescherte Niederkorn in der 90.' sogar den Sieg, durch den der FC Progrès nun 35 Punkte auf dem Konto hat und neuer Tabellenführer der BGL Ligue ist. F91 hat bislang 33 Zähler gesammelt.

Die restlichen Begegnungen des 16. Spieltags finden allesamt am Sonntag statt.

