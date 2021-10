Der FC Progrès steht im Achtelfinale des Fußballpokals. In einem packenden Spitzenspiel gegen Hesperingen fällt die Entscheidung vom Punkt.

Coupe de Luxemburg

Niederkorn bezwingt Hesperingen im Elfmeterschießen

Jan MORAWSKI Der FC Progrès steht im Achtelfinale des Fußballpokals. In einem packenden Spitzenspiel gegen Hesperingen fällt die Entscheidung vom Punkt.

Das Spitzenspiel des 1/16-Finales der Coupe de Luxembourg hatte am frühen Samstagabend seinen Namen verdient. Niederkorn setzte sich nach einer extrem spannenden Partie mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen Hesperingen durch.

Die Gastgeber gingen in der 33.' durch einen Foulelfmeter von Mayron de Almeida in Führung, ehe Progrès-Spieler Florian Bohnert per Eigentor zum Ausgleich traf (55.'). Nachdem in der Verlängerung keine Tore mehr fielen, hatte Niederkorn schließlich vom Punkt die besseren Nerven.

Ebenfalls ein Duell der Erstligisten gab es zwischen Rosport und Titus Petingen. Dabei setzte sich die Union beim FC Victoria erst mit 4:2 nach Verlängerung durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden.

