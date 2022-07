Die 59 Jahre alte Tischtennisspielerin besiegt in Budapest die Nummer zwölf der Welt und überzeugt auch im Doppel mit Sarah De Nutte.

Tischtennis

Ni Xia Lian spielt ganz groß auf

Jan MORAWSKI Die 59 Jahre alte Tischtennisspielerin besiegt in Budapest die Nummer zwölf der Welt und überzeugt auch im Doppel mit Sarah De Nutte.

Beim WTT Feeder in Budapest, einem Turnier, bei dem die Besten der Welt am Start sind, haben sich auch die beiden Luxemburgerinnen Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 39) und Sarah De Nutte (60) in Szene gesetzt.

Nach einem 3:0-Sieg gegen die deutschen Vize-Europameisterinnen Nina Mittelham (13) und Sabine Winter (46) musste das Luxemburger Doppel am Freitag im Viertelfinale gegen Sofia Polcanova (A/14) und Bernadette Szocs (ROM/29) ran. Das FLTT-Duo lag von Beginn an in Rückstand und musste die Überlegenheit der Gegnerinnen anerkennen. Mit 11:13, 9:11 und 6:11 unterlag es in drei Sätzen.

Ni Xia Lian ist die Weltmeisterin der Herzen 36 Jahre nach ihrer letzten WM-Medaille fliegen Tischtennisspielerin Ni Xia Lian die Sympathien zu. Die 58-Jährige ist überglücklich.

Während De Nutte in der Einzelkonkurrenz in der Qualifikation scheiterte, sorgte die 59 Jahre alte Ni einmal mehr für Furore. Erst drehte sie einen 1:2-Satzrückstand gegen Britt Eerland (NL/50), dann besiegte sie sogar die Weltranglisten-Zwölfte Jeon Jihee aus Südkorea mit 3:2. Im Achtelfinale war dann gegen die Nummer acht der Welt, Doo Hoi Kem aus Hongkong, Endstation (0:3).

