Ni Xia Lian: "Ich ertrage es nicht, wenn jemand unfair spielt"

Zum Abschluss der Serie "Mein Sport und ich" beschreibt Tischtennisspielerin Ni Xia Lian ihre ganz besondere Beziehung zu ihrer Sportart.

Mit 58 Jahren wird Tischtennisspielerin Ni Xia Lian im nächsten Jahr an ihren fünften Olympischen Spielen teilnehmen. Die Leistungsträgerin der luxemburgischen Nationalmannschaft spielt seit 30 Jahren im Großherzogtum – und hat sich schnell zum Publikumsliebling entwickelt. Den Grundstein legte ihre Ausbildung in China. Welch tragende Rolle der Sport in ihrer Karriere gespielt hat und wieso auch schwierige Zeiten dabei waren, verrät Ni Xia Lian, die am Samstag 57 Jahre alt wird, im Interview.

Ni Xia Lian, warum ist Tischtennis der beste Sport der Welt? ...