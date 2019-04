Die Tischtennis-Weltmeisterschaft in Budapest beginnt für Luxemburgs Nationalspieler mit Erfolgserlebnissen. Beide Mixed-Paarungen stehen in der Runde der besten 64.

Ni und Mladenovic treffen auf China-Star

Für die Tischtennis-Nationalspieler soll die WM in Budapest (H) nicht nur ein Schnupperkurs werden. Zum Auftakt am Ostersonntag haben sich die Mixed-Paarungen gleich fürs Hauptfeld qualifiziert. So dürfen Sarah de Nutte (Weltranglistenposition: 71) und Eric Glod (183) sowie Ni Xia Lian (46) und Luka Mladenovic (179) am Montag in der Runde der besten 64 antreten.

Glod und Landesmeisterin de Nutte besiegten im entscheidenden Spiel das kasachische Duo Denis Zholudev und Anstassiya Lavrova glatt mit 3:0 (11:4, 13:11, 11:9). Die beiden treffen nun auf den russischen Spitzenspieler Alexander Shibaev (65) und dessen Landsfrau Polina Mikhalova (49).

Mladenovic und Ni setzten sich mit 3:1 (11:5, 11:5, 9:11, 11:6) gegen Samuel Walker und Ho Tin-Tin aus England durch - und haben nun einen noch größeren Brocken vor der Brust: Am Ostermontag wartet Chinas Weltklassespieler Xu Xin (2) mit Partnerin Liu Shiwen (5). Der 29-Jährige ist nicht nur Mitfavorit auf den Einzeltitel, sondern gilt aufgrund seiner besonderen Schlagtechnik als absoluter Doppelspezialist.



Sarah de Nutte und Eric Glod stehen im Hauptfeld vor einer hohen Hürde. Foto: kuva / LW-Archiv

In der Einzel-Qualifikation sind Mladenovic und Gilles Michely (580) am Sonntag jeweils mit einem Sieg gestartet und können am Montag mit einem weiteren Erfolg die Zwischenrunde erreichen. Glod musste eine Niederlage einstecken und steht vor dem letzten Gruppenspiel vor dem Aus. Während Danielle Konsbruck (153) nach einem klaren Auftakterfolg ebenfalls noch Chancen aufs Hauptfeld hat, ist Sarah Meyer (577) nach zwei Niederlagen ausgeschieden.

In der Doppel-Qualifikation kämpfen die Paarungen Mladenovic/Glod, Michely/Arturs Reinholds (LAT) und Konsbruck/Meyer ebenfalls von Montag an um den Einzug in die Hauptrunde. Ni und de Nutte sind bereits qualifiziert und greifen am Dienstag ein.